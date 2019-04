Magia Vesuvio ma a quota mille mancano i bagni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Aprile 2019, 07:30

Boom di visitatori sul Vesuvio con l'inizio della stagione turistica, ma guai se scappa la pipì: bisogna trattenerla o, al massimo, approfittare di qualche cespuglio a quota mille. Caos e polemiche sul vulcano più famoso del mondo in questo primo mese di aumento del flusso turistico e in vista delle festività pasquali. Dal 31 dicembre scorso nel piazzale a quota mille mancano i servizi igienici, smantellati perché è stato revocato ai gestori della biglietteria il subappalto ottenuto dal Comune per la gestione delle toilette (durato due anni). Un disagio che si è intensificato soprattutto nelle ultime due settimane quando, con l'aumento dei turisti, guide e tour operator si sono trovati in difficoltà di fronte alle proteste di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo che, dopo ore in pullman per raggiungere la cima, non sapevano dove espletare i propri bisogni prima della visita al Gran Cono.