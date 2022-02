Maltempo a Napoli, sul Vesuvio torna la neve dopo il calo delle temperature

Vesuvio innevato e temperature in calo. È lo scenario con il quale si sono risvegliati i cittadini residenti nei comuni alle pendici del vulcano. Le precipitazioni cadute per buona parte della notte, questa mattina hanno lasciato spazio ad un sole prima timido che fa capolino tra le nuvole e mostra un Vesuvio imbiancato in buona parte, visibile anche da Napoli.

Per oggi la protezione civile della Campania ha diramato l'allerta meteo per forte vento e possibili mareggiate.