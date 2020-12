Maltempo a Napoli, colate di fango e scarichi fognari in tilt a via Campegna: «De Magistris venga a vedere come viviamo»

Regna la paura tra gli abitanti del parco di edilizia popolare in via Campegna a Fuorigrotta. Un vero angolo d’inferno in cui, ad ogni pioggia, la collina di Posillipo “minaccia” i residenti con pericolose colate di fango. Materiale che viene giù di continuo sotto la spinta della pioggia che in questi ultimi giorni, sta colpendo la città. Vere bombe d’acqua che trasformano le strade in fiumi di detriti che, una volta solidificati, rendono difficile il passaggio di mezzi e persone. Per questo nelle settimane scorse, interventi di rimozione e isolamento delle zone più pericolose sono stati effettuati dalla municipalità. Ma non è bastato. Le mura di contenimento del fronte roccioso continuano a spaventare i cittadini che ora, indicano nuovi cedimenti e crepe nella struttura. Inoltre, come se non bastasse, alle colate fangose si sono aggiunte quelle fognarie che rendono anche l’aria irrespirabile.

«Non ce la facciamo più - afferma Francesco - a vivere in queste condizioni. A ogni pioggia siamo spaventati e preghiamo che non accada niente. Questo problema va avanti da anni e nessuno riesce a intervenire, né il Comune ne l’ente autonomo di case popolari che dagli anni Sessanta continuano a discutere sulla proprietà del parco. Noi intanto siamo costretti a vivere ai piedi di una collina che è sempre più instabile e che ci lascia a terra tonnellate di fango. Questo ha ostruito le caditoie e reso necessario un intervento di pulizia e messa in sicurezza che però, abbiamo fatto noi in autonomia».

Scope, palette e travi in legno, sono state le uniche armi di contrasto per i residenti. Un vero esercito di uomini e donne che hanno costruito barriere protettive per proteggere le proprie abitazioni, dopo aver liberato le caditoie ai limiti dei marciapiedi.

«Abbiamo dovuto fare tutto da soli - conclude Francesco - e stiamo continuando a farlo. Non possiamo aspettare tempi tecnici o piccoli interventi come quelli delle settimane scorse. Qui bisogna intervenire subito. È necessario farlo per noi e per le nostre famiglie che orami vivono all’ombra di una collina sempre più instabile e minacciosa». Proprio per questo motivo – dalla sede della decima municipalità – fanno sapere che in queste ore è attivo un monitoraggio sulle aree più a rischio per mettere in moto, qualora ce ne fosse la necessità, tutti gli interventi utili a scongiurare ulteriori pericoli per i cittadini.

