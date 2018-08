Bomba d'acqua sul Napoletano: strade sommerse in periferia, gravi danni

Mercoledì 22 Agosto 2018, 17:39 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 17:46

Acqua, raffiche di vento, allagamenti ovunque nei comuni a nord di Napoli. Danni ingenti a Marano e Mugnano. A Marano sono numerose le arterie sommerse dall'acqua. Non si contano le chiamate al comando della polizia municipale e a mezzi di soccorso. Fango e detriti ovunque anche in via Napoli, a Mugnano, dove è saltata una condotta idrica. Completamente allagati alcuni condomini della zona. A Marano l'acqua proveniente dalla collina dei Camaldoli, non drenata da tombini (in alcuni punti non esiste nemmeno il sistema fognario), sta creando enormi difficoltà ai residenti.Folate di vento e raffiche di pioggia hanno danneggiato pesantemente anche la tensostruttura sportiva di via Manzoni ad Acerra, con la rimozione della tenda di copertura della struttura. Segnalati anche alberi sradicati in diverse parti della città. Già attivata la squadretta di manutenzione comunale per affrontare i primi danni più urgenti.