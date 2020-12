È allagato, il sottopasso di via Antonino Pio, nel quartiere Soccavo a Napoli. A seguito delle forti piogge di stamattina il tratto di strada, sovrastato dal ponte della Cumana-Circumflegrea, è impraticabile.

LEGGI ANCHE Napoli, fango e ghiaia a via Bracco: la strada diventa impraticabile

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia municipale per deviare il traffico veicolare, con non pochi disagi per gli automobilisti, in attesa dell' intervento dei tecnici dell'ABC, l' azienda specializzata nella gestione dell'acqua del Comune di Napoli, per gli interventi del caso.

APPROFONDIMENTI ITALIA Maltempo a Napoli, allagato il sottopasso della Circumflegrea a... LA VIABILITÀ Degrado a Napoli: fango e ghiaia a via Bracco e la strada diventa... I QUARTIERI Napoli, pioggia dalla plafoniera:disagi nell'alloggio popolare...

Il sottopasso di via Antonino Pio a Soccavo, periodicamente, in occasione di forti temporali, si presenta allagato e impraticabile, anche ai pedoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA