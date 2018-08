Maltempo a Napoli, albero cade davanti al Maschio Angioino e sfiora i passanti

Martedì 21 Agosto 2018, 21:51 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 21:59

Pioggia e raffiche di vento intense per circa 30 minuti che hanno portato non pochi problemi in città. Poco prima delle 19 infatti a causa del mal tempo è caduto un albero in via Depretis a pochi centrimetri da alcuni passanti.«Ho avuto paura - racconta Patrizia - Camminavo a passo veloce con mio marito e fortunatamente lui si è accorto con la coda degli occhi che stavo per essere colpita dal tronco dell’albero e prontamente mi ha spinta per evitare che mi cogliesse». Per fortuna nessuno si è fatto male, ma tanto spavento.«Eravamo all'interno del negozio e abbiamo visto improvvisamente i rami dell’albero davanti all’uscio del locale», racconta un negoziante, e aggiunge: «Se ci fosse stato qualcuno davanti alle vetrine il tronco lo avrebbe colpito. In pochi minuti non abbiamo capito niente, vento e pioggia creano subito tanti disagi a Napoli».La polizia municipale ha messo in sicurezza il perimetro e nel frattempo sono in corso i controlli sugli altri alberi della zona.