Maltempo a Napoli: chiome d' albero spezzate e non rimosse al Vomero.

Le forti raffiche di vento, che hanno imperversato in città nei giorni scorsi, come previsto, hanno avuto forti conseguenze, in particolare sul verde pubblico.

Al Vomero, alcuni alberi che costeggiano i viali nei pressi dei giardinetti di via Ruoppolo, hanno perso parte della folta chioma, sradicata violentemente dal vento che ha raggiunto i 100 km/h.

I rami crollati, tuttavia, giacciono da giorni sui marciapiedi, senza essere rimossi, come segnalato da alcuni residenti, costretti a scendere dai marciapiedi per evitare gli ostacoli.