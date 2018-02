Venerdì 9 Febbraio 2018, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2018 14:52

Disagi e proteste da parte dell' utenza a Napoli per la chiusura senza preavviso dell' ascensore di Chiaia che collega via Chiaia con via Monte di Dio. Studenti all'uscita dalle scuole e residenti si sono visti sbarrare il cancello intorno alle 14, in uno degli orari di massima affluenza.«Mancanza di personale» la causa dello stop secondo quanto riferito dagli addetti dell' Anm - anche con un cartello affisso - ai cittadini che chiedevano spiegazioni sul disservizio.