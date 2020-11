Maradona, l'abbraccio di Napoli: «Cori e luci dalle finestre in città»

Napoli vuole omaggiare Diego Armando Maradona. Dopo l'abbraccio collettivo di questa notte, la città vuole ricordare l'ex stella azzurra anche domani, come informato da diversi gruppi di tifosi in rete.

«Domani 26 novembre, alle ore 20:45, Napoli ricorda Diego Armando Maradona. Prima della partita, metteremo alle finestre luci e candele per D10S, e alle 21:00, dopo il minuto di silenzio, faremo partire da ogni finestra di Napoli il più grande applauso mai sentito nella storia della città. Grideremo il nome di Diego per far sentire al mondo che non lo dimenticheremo mai, che Diego è il nostro figlio e fratello più amato. Inoltrate e condividete a tutti i Napoletani. Forza Diego Per Sempre!!!» il messaggio che in queste ore sta circolando in rete.

