Scultura per Maradona allo stadio, il Comune di Napoli apre una raccolta fondi

La Giunta comunale di Napoli ha approvato una delibera per una raccolta fondi attraverso il crowdfunding per la realizzazione di una scultura in memoria di Diego Armando Maradona. La proposta è dell'Assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo e dell'Assessore allo Sport Ciro Borriello.

La raccolta prevede versamenti spontanei sul conto corrente dedicato del Comune di Napoli denominato Fondo comunale solidarietà Il cuore di Napoli, codice IBAN IT39H0306903496100000300114 con la causale Realizzazione di un'opera d'arte in memoria di Diego Armando Maradona. Con una manifestazione di interesse, l'amministrazione comunale intende raccogliere le proposte progettuali per la realizzazione di una scultura in memoria di Maradona da collocare nei pressi dello stadio.

