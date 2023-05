«Maradona tornerà», la promessa del murale scomparso (per poco) a Materdei

Mistero in via Salvator Rosa: «Dove sta il murale di Maradona?». Era là, all’angolo con il Cavone e via Imbriani, raffigurava il volto del Diez e una scritta, AD10S, perché era stato realizzato nei giorni seguenti la morte del campione. Era diventato presto parte dell’iconografia della zona, un totem, un nume tutelare rassicurante; e proprio nei giorni dello scudetto qualcuno lo ha cancellato? Nel giro di poco centinaia di persone hanno iniziato a protestare: «Che è successo, lo vogliamo indietro».

Sabato mattina al posto del murale compare un cartellone: «Tranquilli, Maradona sarà rifatto» recita la scritta. Svelato il mistero: il disegno si stava deperendo e così qualcuno ha pensato di rifarlo. Sono i titolari della pizzeria “L’angolo degli amici”, il pizzaiolo Raffaele Bruno e il socio Walter Gargiulo. Il cartello è indovinato e sta attraendo curiosi e fotografie, ma non è la solita trovata – per quanto divertente – del tipico estro partenopeo: “Lo abbiamo dovuto mettere per calmare la gente” dicono i due.

Insomma, altro che folklore: è pura funzione, la scomparsa del murale stava scatenando una sommossa popolare e adesso il cartello li sta placando. E così Maradona tornerà, anzi, sarà rifatto, più bello e protettivo di prima, e nel giro di 10 giorni la zona ritroverà il suo totem. Il tempo che la pizzeria inauguri e con la benedizione di Diego inizi a sfornare delizie per il palato e formule augurali per la squadra. Infatti la scritta conclude così: «Forza Napoli sempre».