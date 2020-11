Maradona, un museo nello stadio San Paolo ma i cimeli sono rimasti alle intemperie: lettere e disegni sbiaditi e illeggibili

Sono state spazzate via a decine le lettere lasciate dai tifosi a Diego Armando Maradona. Distrutte dal vento e cancellate dalla pioggia che in queste ultime ore è caduta copiosa su Napoli. Un evento inevitabile che ha coinciso con quella che è stata annunciata, dall'amministrazione comunale, come la «raccolta dei ricordi di Diego» da conservare all'interno dello stadio. Una vera operazione di recupero partita ieri, grazie al supporto delle squadre della Napoli Servizi e dell'Asia, con l'intento di «anticipare la perturbazione in arrivo nelle prossime ore» che avrebbe «rovinato molti cimeli».

La pioggia però è arrivata e non tutti gli oggetti sono stati messi in salvo. Una buona parte di essi – soprattutto lettere e disegni – sono rimasti alle intemperie che non li ha risparmiati e che li ha resi illeggibili. Un vero disastro, secondo i supporter all'esterno del San Paolo che ancora oggi, nonostante il maltempo, stanno continuando a rendere omaggio al pibe de oro.

La precisazione però, da parte del presidente di Asia Maria De Marco, non si è fatta attendere. «Abbiamo iniziato la raccolta – afferma – ma è una operazione che andrà avanti anche nei prossimi giorni. Ci rendiamo conto che si continueranno a portare allo stadio simboli ed oggetti in ricordo di Maradona e proprio per questo, monitoreremo la situazione. Purtroppo non è stato possibile portare via tutto subito, ma vogliamo ricordare ai tifosi che il materiale è veramente tanto. In questa fase noi stiamo raccogliendo ogni singolo oggetto con lo scopo di conservarlo e non di smaltirlo, come abbiamo sentito dire. Sappiamo che questi ricordi sono importanti per la città e vogliamo preservarli nel tempo».

Ultimo aggiornamento: 14:24

