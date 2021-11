Maradona, nuovo murales a Napoli con la mitica punizione alla Juve

Doveva essere svelato già la scorsa domenica, ma il maltempo che si è abbattuto su Napoli ha impedito l'inaugurazione del nuovo murales che sarà dedicato a Diego Armando Maradona. L'appuntamento è solo rimandato: domenica 14 novembre, alle ore 11 presso il campo comunale di Qualiano, l'associazione Football Maradona's & friends leverà il velo all'opera-omaggio per l'ex campione argentino che ha vestito la maglia del Napoli, a quasi un anno dalla sua scomparsa.

APPROFONDIMENTI LA MAGLIA Maradona, l'artista dell'impronta: «De Laurentiis... TRA CINEMA E TV Cristiana e Mavys, le donne di Maradona tra fiction e tribunale IL FILM «È stata la mano di Dio», il film di Sorrentino al...

LEGGI ANCHE Maradona, l'artista dell'impronta: «De Laurentiis colpito dai quadri»

Il murales è stato voluto fortemente da tutta la comunità di Qualiano, con la concessione della Giunta Comunale e una raccolta fondi che ha permesso la realizzazione dell'artista "Genny Spray" su una parete del campo comunale. «Un ricordo e un omaggio al campione che Diego Maradona è stato e per quello che ha significato qui a Napoli» - racconta a Il Mattino Giuseppe Fertuso, presidente dell'Associazione - «Il nostro progetto è partito subito dopo la scomparsa di Diego, ma da settembre ci siamo messi in moto grazie all'aiuto di tutti per poterlo realizzare». Nel murales - quasi 3 metri in altezza e oltre 6 metri in lunghezza - verrà realizzata la famosa punizione calciata e segnata da Diego nel novembre 1985 contro la Juventus, all'allora Stadio San Paolo, con accanto il volto del Pibe de Oro.