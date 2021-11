Maradona, la statua allo stadio: via alla cerimonia d'inaugurazione

È stato tolto il velo ideale alla prima statua omaggio per Diego Armando Maradona. L’opera realizzata dal maestro Domenico Sepe è stata un regalo del Comune di Napoli ai tifosi: svelata all’esterno dello stadio che da un anno porta proprio il nome del Pibe de Oro, la statua resterà tra le Curve fino alle 22 di questa sera, per essere osservata dai tifosi nel primo anniversario della morte di Diego prima di trovare una collocazione definitiva (ancora da decidere).

Tanti gli omaggi in tutta la città tra ieri e oggi: alle 15 è attesa a Fuorigrotta la delegazione dei tifosi del Boca Juniors arrivata nelle scorse ore a Napoli, poi nel pomeriggio la fiaccolata dedicata a Diego che toccherà il famoso “Largo Maradona”, la piazza dei Quartieri Spagnoli in cui campeggia il suo murales e diventata ormai un punto di ritrovo per tanti tifosi dell’argentino.