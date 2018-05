Martedì 29 Maggio 2018, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 12:24

Disagi a non finire per i residenti del centro storico e della zona collinare di Marano, ancora una volta a causa dei guasti all'impianto idrico del territorio. Sono migliaia i cittadini con i rubinetti a secco. Disagi che si protraggono dal primo pomeriggio di ieri. I tecnici del Comune e le ditte esterne, contattate dall'Ente, sono già a lavoro per tentare di risolvere il problema. Pompe idriche vetuste, rattoppate più volte, che dovrebbero essere sostituite nelle prossime settimane. Da oltre un anno, tuttavia, sono i cittadini a dover pagare lo scotto dell'inesistente manutenzione.