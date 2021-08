Marano senza acqua da 48 ore: via ai lavori, interi rioni in ginocchio

Interi rioni in ginocchio, con l'acqua che manca da 48 ore. Anche a Marano la crisi idrica non dà tregua. È l'ennesimo guasto agli impianti ad aver provocato il disservizio. In migliaia soffrono la sete da sabato mattina. Un disagio che ormai è all'ordine del giorno in città, costretta a fare i conti con la rete idrica colabrodo e gli impianti vetusti che vengono riparati ciclicamente. Centinaia le segnalazioni a mezzo social, decine le chiamate ai vigili.

Gli interventi di manutenzione sono iniziati stamani, come comunicato dall'ufficio tecnico comunale. L'intervento si protrarrà per alcune ore.