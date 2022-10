Marcia della pace a Napoli, ordinanza per gestire il traffico: tutte le informazioni

Il 28 ottobre è in programma l'evento Marcia della pace. Per consentirne il regolare svolgimento, è stata emanata un'ordinanza che istiuisce per quel giorno un particolare dispositivo di circolazione.

Dalle ore 00:01 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze:

a) il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli delle autorità, in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga;

b) il divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i veicoli degli assegnatari di posti H personalizzati e per gli autobus accompagnatori dei partecipanti alla manifestazione, nelle seguenti strade:

1. via Taddeo da Sessa, da via Aulisio a fronte cabina Metano n. 2017;

2. piazzale Duca degli Abruzzi;

3. strada di collegamento tra via A. Vespucci e P.zza Duca degli Abruzzi;

4. via Ponte della Maddalena (lato destro del senso di marcia);

5. via A. Volta, tratto compreso tra via il civico 2 e il parcheggio multipiano Brin;

6. via Amerigo Vespucci direzione Centro, adiacente ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo;

7. via Brin, lato sinistro del senso di marcia (tratto tra il P.I. n. 007 083 e via Carlo di Tocco);

8. via Brin, lato destro del senso di marcia (tratto tra il P.I. n. 007 078 e via Carlo di Tocco);

9. via Brin, adiacente Eccellenze Campane;

10. via G. Ferraris (tratto da uscita autostrada a via Brin), lato destro;

11. via Nuova Marina, lato destro del tratto tra l'uscita del porto di Immacolatella e il P.I. n. 034 048 Varie strade (prima della torre del Carmine);

12. via Nuova Marina, lato destro del tratto tra l'intersezione con via Duomo e via Porta di Massa;

13. viale Anton Dohrn;

14. via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con viale Anton Dohrn alla confluenza con piazza Vittoria;

15. via Nazario Sauro, dall'intersezione con via Santa Lucia alla confluenza con via Ferdinando Ammiraglio Acton, lato destro del senso di marcia accosto alla pista ciclabile;

16. via Ferdinando Ammiraglio Acton, dalla confluenza via Nazario Sauro all'intersezioe con la Galleria Vittoria, lato destro verso la Galleria della Vittoria;

Dalle ore 07.30 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze:

a) il divieto di transito veicolare:

1. nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter;

2. via Solitaria, Piazzetta Salazar, Rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

b) il senso unico di circolazione:

1. in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia;

2. in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento.

Dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze, il senso unico di circolazione in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con viale Anton Dohrn alla confluenza con piazza Vittoria.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con l'ordinanza sono da ritenersi temporaneamente sospesi. Per particolari esigenze di ordine pubblico il servizio autonomo polizia locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne ravvisasse la necessità nonché a modificare l'orario di attivazione dell'ordinanza a secondo delle esigenze del traffico veicolare/pedonale.

La relativa segnaletica provvisoria e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante la manifestazione, secondo le disposizioni impartite dagli organi del servizio autonomo polizia locale, sarà apposta a cura del responsabile tecnico della manifestazione, che ne curerà anche il successivo ripristino, nonché l’adeguato preavviso alla cittadinanza.

Per tutta la validità del provvedimento, i possessori di posto H personalizzato e i residenti, possessori di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati dai divieti di sosta con rimozione coatta e di fermata, sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai divieti.