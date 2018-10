«’O vascio» di Nunzia, l'ex operaia dei Quartieri Spagnoli che mette in tavola la tradizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 26 Ottobre 2018, 07:01 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 07:06

Fa rotolare ogni palla nello zucchero, prepara le zeppoline come a casa, con la ricetta mandata giù a memoria. Poi lava le pentole e risponde agli avventori che, ringraziando, le chiedono di svelare il suo segreto. Nunzia Rivetti mette in quei piatti della tradizione «tutto il sentimento» e si commuove prima ancora di riprendere a tagliare la cipolla per il secondo gruppo di turisti in arrivo da Padova. «Mia suocera, che ai fornelli non faceva avvicinare nessuno, mi mostrò come soffriggerla, né cruda né bruciata. Allora ero incinta, aspettavo il primo figlio, Fabio». Il suo bambino oggi ha 41 anni e intrattiene i clienti ai tavoli del vascio ai Quartieri spagnoli, uno dei bassi caratteristici in vico Lungo Gelso, dove si mangia e si dorme nella medesima stanza, e le trattorie spuntano a ogni angolo. In alto, dietro le tende, l'ombra delle prostitute del dopoguerra resta viva e prende forma una delle tante storie da raccontare tra una portata e l'altra, intrecciata con i ricordi d'infanzia. Perché il successo do' Vascio e' Nunziatina è questione di famiglia.