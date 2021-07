Marta Cartabia a Napoli, pizza margherita da Gino Sorbillo ai Tribunali

Pranzo a base di pizza margherita per il ministro della Giustizia Marta Cartabia, oggi a Napoli per una serie di appuntamenti incentrati sull'ufficio del processo. Dopo aver lasciato il Palazzo di Giustizia al Centro direzionale, dove ha incontrato i vertici degli uffici giudiziari dei distretti della Corte d'Appello di Napoli, Cartabia ha visitato il centro storico cittadino e si è fermata a pranzare nella pizzeria di Gino Sorbillo, in via Tribunali, decumano maggiore nel cuore del centro antico.

APPROFONDIMENTI I NODI Processi lenti, il ministro Cartabia a Napoli: «La riforma... LA POLITICA Conte, sostegno a Draghi: ma sulla giustizia ottiene solo correzioni... LA GIUSTIZIA Marta Cartabia a Napoli: tour in tre tappe per rilanciare la...

Dopo la breve pausa pranzo, Cartabia si è recata nella sede centrale dell'Università Federico II per un convegno, sempre sul tema dell'Ufficio del processo, alla presenza del rettore dell'Ateneo federiciano Massimo Lorito. Nel pomeriggio il ministro della Giustizia visiterà il Tribunale di Napoli Nord, che ha sede ad Aversa.