Napoli, pergamena e medaglia per la cittadina onoraria Martha De Laurentiis

La pergamena e la medaglia della cittadinanza onoraria di Napoli a Martha De Laurentiis, produttrice cinematografica e moglie di Dino, è stata consegnata oggi dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che le aveva conferito l'importante riconoscimento nello scorso ottobre, per il «legame che la unisce alla nostra città che considera una seconda casa. Martha nei tanti suoi progetti – ha detto de Magistris - ha sempre voluto rappresentare la nostra città come luogo affascinante, per la sua multietnicità, la sua accoglienza e la sua spiccata umanità». Per l'impedimento della produttrice il riconoscimento è stato consegnato a Nino Daniele e a Januaria Piromallo tra i primi firmatari della richiesta di cittadinanza onoraria a Martha de Laurentiis.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Napoli conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto:... IL PERSONAGGIO Patrick Zaki cittadino onorario di San Giorgio a Cremano, sì... LA STORIA Ercolano, cittadinanza onoraria al sovrintendente capo della polizia...