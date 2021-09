Materdei, impazza lo scooter selvaggio all'uscita delle scuole: «Bambini a rischio»

Con la riapertura delle scuole dell'infanzia torna di prepotente attualità il tema dello "scooter selvaggio" che impazza nel quartiere Materdei. Da ormai diversi giorni i residenti del quartiere sono in protesta a causa delle decine - qualcuno sostiene centinaia - di scooter che imperversano all'esterno delle scuole del territorio durante gli orari di entrata e uscita dei bambini. Scooter che sfrecciano a tutta velocità da incauti centauri - spesso gli stessi genitori mentre accompagnano i loro figli a scuola - che, incuranti della presenza dei bimbi in strada, spesso non risparmiano nemmeno i marciapiedi. A Materdei - ma si tratta di una inciviltà diffusa in tutti i quartieri - può capitare di rischiare di essere investiti per la sola "colpa" di trovarsi sulla traiettoria di un motorino sul quale non di rado trovano posto, oltre al giudatore, due o tre bambini.

APPROFONDIMENTI LA VIABILITÀ Manutenzione delle strade a Napoli, firmati i contratti: via al... LA CURIOSITÀ Ruud Krol vaccinato all'hub di Mugnano: l'ex campione... LA MOSTRA Mostra blasfema a Napoli, coro di no: «La bestemmia non... I TRASPORTI Napoli, funicolari impazzite tra guasti, chiusure e ritardi

La problematica è particolarmente sentita a vico Trone, nei pressi dell'istituto Onorato Fava. Qui ogni giorno decine di scooter occupano praticamente ogni spazio rendendo pressochè impossibile anche il semplice transito pedonale. Una problematica, quella dello scooter selvaggio, che è stata più volte denunciata ma che non è mai stata effettivamente affrontata. Per contrastare efficacemente il problema, infatti, servirebbe un maggiore sforzo da parte della Polizia Municipale - già pesantemente sotto organico - ed un massiccio programma di sequestri degli scooter senza assicurazione o non in regola con i documenti.

«Questo problema va affrontato e risolto - dichiara il consigliere della II Municipalità Francesco Polio - non è possibile che la sicurezza stessa dei bambini venga messa a repentaglio da qualche incivile a bordo di scooter che pensa di essere al di sopra di qualsiasi regola. Sono stato allertato dalle mamme del quartiere preoccupate per questa situazione che ormai va avanti da troppi anni - prosegue - e a mia volta ho inviato una nota agli uffici della Polizia Municipale. Riteniamo indispensabile la loro presenza all'uscita e all'entrata dei bambini a scuola. Solo la presenza fissa delle divise potrebbe fare da deterrente e arginare un fenomeno di incivilità che rappresenta un pericolo per l'incolumità dei residenti».

Alcune settimane fa a poca distanza da vico Trone un giovane - noto alle forze dell'ordine - a bordo di uno scooter di grossa cilindrata investiva una anziana per poi darsi alla fuga. Dopo attente ricerche, basate anche su alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona "bassa" del quartiere, i Carabinieri riuscirono a risalire all'identità del pirata della strada, risultato sprovvisto di assicurazione e persino di patente. Nemmeno quell'episodio, conclusosi fortunatamente senza conseguenze gravi, ha spinto Comune e Prefettura ad un "giro di vite" contro il fenomeno dello scooter selvaggio.

Fenomeno che, è bene ricordarlo, specie di sera e nel periodo estivo, rappresenta una vera piaga per un quartiere che si sente sempre più ostaggio dell'inciviltà. I pochi e sporadici controlli - e gli ancora più sporadici sequestri - non riescono a tenere testa ad una problematica che, forse, per essere risolta necessiterebbe anzitutto di un serio programma di educazione civica rivolto ai residenti del circondario.