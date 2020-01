Materdei, lo spettro dell'emergenza rifiuti, i residenti: «Asia ci prende in giro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono sempre più accesi gli animi nelalle prese con una sempre più evidente crisi rifiuti. Diverse strade del quartiere sono ormai da oltre due settimane delle vere e proprie discariche, con montagne di sacchetti che in alcuni casi arrivano a impedire il transito pedonale, costringendo i pedoni a transitare al centro della carreggiata, con tutti i rischi del caso. Topi e insetti banchettano sulle cataste di rifiuti che ormai ricordano molto da vicino gli scenari del 2011, con buona pace di chi, in questi anni, ha più volte affermato di aver risolto definitivamente la questione rifiuti a Napoli.Le maggiori criticità nel popoloso rione collinare si registrano a- all'altezza della fermata della metropolitana - e aA via Appulo i sacchetti fanno orribile mostra di se a due passi da un affollato asilo comunale mentre a piazza Scipione Ammirato, come denunciato dai cittadini, non si prelevano i rifiuti da almeno 17 giorni. Più di due settimane. In alcuni casi si assiste al curioso spettacolo dei cassonetti quasi completamente vuoti a cui fanno da "cornice" tonnellate di sacchetti e rifiuti ingombranti. Negli scorsi giorni, infatti, per tamponare l'emergenza che ormai non è più possibile negare, Asìa ha realizzato qualche piccolo prelievo di materiale, svuotando le campane per la raccolta differenziata. Le campane svuotate, però, sono state riposizionate direttamente sui cumuli di rifiuti.Furiosi i cittadini di Materdei che nelle scorse ore hanno più volte cercato un contatto diretto con la dirigenza dell'azienda partecipata del«Ci prendono in giro - tuonano i residenti di Materdei - sostenendo che i rifiuti non vengono prelevati perchè ci sono auto che sostano in doppia fila. La verità è che ormai non ci capiscono più niente e hanno abbandonato questo quartiere. In alcune strade ormai è impossibile anche solo camminare a piedi. Paghiamo ancheper lo smaltimento dei rifiuti e poi ci troviamo a combattere con questa situazione».Il problema dellain un rione tortuoso e relativamente piccolo come Materdei è reale, ma non può essere alla base del mancato prelievo dei sacchetti da parte dei Asìa. A piazza Ammirato - dove decine di turisti ogni giorno fotografano inorriditi la montagna di monnezza che cresce di ora in ora - lo svuotamento delle campane è stato realizzato con un grosso automezzo che solleva le campane di qualche metro con una gru e le svuota all'interno del cassone. Da allora nessuna auto ha sostato in doppia fila, impedendo il transito dei camion della nettezza urbana. Sostare in doppia fila a piazza Scipione Ammirato, oltre che illegale, sarebbe anche impossibile vista le dimensioni relativamente contenute dello slargo che, in caso di sosta in doppia fila, renderebbero complicato il transito anche alle autovetture più piccole.Altro spinoso problema - che aggrava enormemente le difficoltà del quartiere - è quello deiche effettuano lavori di ristrutturazione in zona. In moltissimi casi, infatti, tra i rifiuti solidi urbani vengono rinvenute enormi quantità di materiali di risulta edili. Uno sversamento continuo e selvaggio che ha dato un enorme contributo nel mandare in tilt il sistema di raccolta in un rione mortificato dal mix letale fatto di inefficienza da parte di Asìa e incività da parte di un nutrito gruppo di cittadini.Una piccola nota di colore. Mentre Napoli è ormai alle prese con l'ennesima emergenza rifiuti - e con la guerra che i comuni dell'Hinterland sembrano essere pronti a scatenare a causa delle croniche inefficienze partenopee che stanno danneggiando anche i comuni "virtuosi" - fanno ancora rumore le dichiarazioni del sindaco de Magistris che, nel 2017, si diceva pronto ad a