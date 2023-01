Le eccellenze dell'imprenditoria nazionale e regionale incontrano le startup e le nuove leve dell'economia: è accaduto ieri al Winehouse di via Nuova Marina, nel corso dell'aperitivo organizzato da Il Mattino e dalla Piemme per favorire appunto il matching tra le più interessanti realtà del territorio in una logica di networking tra players di livello. Un'iniziativa ideata nel solco della volontà della testata di accompagnare lo sviluppo del territorio e farsene portavoce, come testimoniato anche dalla presenza a Napoli dei vertici delle due aziende che hanno accolto tra champagne e grandi vini accompagnati da delicatezze gourmet i numerosi ospiti presenti. A fare gli onori di casa sono stati infatti il presidente de Il Mattino Massimiliano Capece Minutolo con il direttore Francesco de Core e l'ad della Piemme Walter Bonanno con il responsabile commerciale Sud Fulvio D'Alterio ed il giornalista enogastronomico Luciano Pignataro.

Tra i tanti, non potevano mancare allora il presidente della Temi Spa Francesco Tavassi e del Cis Ferdinando Grimaldi, il presidente ed il consigliere delegato della Mostra d'Oltremare Remo Minopoli e Maria Caputo, il presidente della Bcc Napoli Amedeo Manzo e della Banca Popolare di Torre del Greco Mauro Ascione con il direttore generale Felice Delle Femine e Loredana Loffredo del marketing, Ugo Picarelli, il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, Antimo Caputo, Lino Ranieri con Annapaola Merone, Fausto Amodio, il direttore dell'Agenzia regionale del Turismo Luigi Raia con la consigliera regionale Paola Raia, Maria Triassi, l'amministratore di Vulcano Buono Luca Lo Giudice con il direttore Giovanni Regina, il founder di NaStartUp Antonio Prigiobbo, Pierluigi Vitelli e Federica Cordova di PWC, Elio Caldora di R-Store, il direttore generale della Clinica Mediterranea Gennaro Straziota, Guglielmo Mirra del Teatro Diana, Gigio Rosa, Nicola Lombardo del Calcio Napoli e tanti altri che si sono intrattenuti con i giornalisti de Il Mattino ed i referenti della Piemme allietati dalle ideazioni fusion tra tradizione ed innovazione proposte dallo chef Ciro Salatiello del ristorante e jazz club, che oltre ad ospitare un'enoteca di .3500 etichette tra vino, champagne e distillati ha così lanciato insieme a Rosa Vallefuoco anche il nuovo appuntamento settimanale del mercoledì sera dedicato alle jam session.