Domenica 24 Marzo 2019, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2019 18:11

Due feriti, un poliziotto contuso e sette persone portate in commissariato e in corso di identificazione: è il bilancio della maxi rissa andata in scene nel pomeriggio alla Rotonda Diaz, a quell'ora affollata di turisti. Alla base della lite, che ha visto coinvolto decine di persone, un alterco scoppiato tra una donna e un giostraio della zona. Ad avere la peggio due persone, marito e moglie, che passeggiavano in zona con i loro figli e che sarebbero entrati in polemica con la consorte del titolare delle giostrine. I due coniugi, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati aggrediti con violenza dall'esercente del luogo e dalla sua compagna. Sul posto sono accorsi due poliziotti, di cui uno rimasto lievemente contuso nel tentativo di sedare la lite. Alcuni dei convolti sono portati negli uffici del commissariato San Ferdinando, dove è in corso la loro identificazione. Choccati i tanti bambini che giocavano all'interno delle gabbie e giostrine installate in zona.