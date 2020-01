Carciofi arrostiti in strada, ​maxisequestro nel Napoletano

Controlli a tappeto e sequestri di alimenti lungo la circumvallazione esterna, a ridosso dei comuni di Arzano, Melito, Casavatore. I carabinieri hanno sequestrato 150 chilogrammi di carciofi arrostiti in strada, privi di tracciabilità e potenzialmente pericolosi per la salute dei fruitori perché esposti ai gas di scarico delle autovetture. Il blitz dell'Arma dei carabinieri ha consentito di smantellare numerosi banchetti abusivi per la vendita dei prodotti arrostiti, che venivano prearati su fornacelle sporche (sequestrate) e all'aria aperta, senza alcuna precauzione e venduti ai passanti e ali automobilisti.



