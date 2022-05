La commissione cultura e attività produttive del Comune di Napoli, presieduta da Luigi Carbone, ha incontrato oggi gli operatori della fiera sperimentale di Porta Nolana, insieme al presidente della municipalità 2, Roberto Marino.

Dopo una sperimentazione durata tre anni, oggi l'obiettivo è trasformare questa realtà in un'area mercatale stabile, in grado di generare effetti positivi per il territorio circostante, in termini di vivibilità, legalità e sostenibilità.