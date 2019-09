Mergellina, multe ai tassisti abusivi: offerte on line per i clienti dei b&b

Venerdì 13 Settembre 2019, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Agenti della Squadra Turistica della polizia municipale hanno intercettato un tassista abusivo che pubblicizzava servizi di accompagnamento su internet. I poliziotti lo hanno contattato all’utenza telefonica pubblicizzata fingendosi turisti e concordando appuntamento a Mergellina, dove ad attenderlo c'erano due turiste clienti di un bed&breakfast che per un prezzo concordato di 100 euro dovevano essere accompagnate a Pompei ed attese per il ritorno a Napoli.Il soggetto è stato fermato e verbalizzato come ncc abusivo ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per due mesi. Il trasgressore è risultato avere precedenti penali per stalking e violenza privata. Nel corso dei controlli al Molo Beverello è stato sorpreso un altro operatore abusivo che avvicinava turisti stranieri agli aliscafi proponendosi per trasferimento alla stazione dietro compenso di 15 euro.Anch’esso è stato sanzionato con un importo di 173 euro ed il fermo del veicolo per 2 mesi.