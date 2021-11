Meteo Napoli domani, il maltempo non si attenua: nuova allerta gialla fino alle 18 di martedì

La protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo in vigore su parte della regione fino alle ore 18 di domani, martedì 30 novembre. La nuova allerta meteo sarà in vigore sull'intero territorio regionale ma sarà di livello giallo, e non più arancione come quella attualmente in vigore. Da domani mattina si prevede che l'intensità delle precipitazioni andrà via via ad attenuarsi e i temporali lasceranno il posto a occasionali rovesci. Sono ancora previste raffiche di vento.

La protezione civile della Campania raccomanda alle autorità competenti «di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, di porre attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alla sollecitazione dei venti e di prestare la massima attenzione ai successivi avvisi della protezione civile regionale».