Metro, guasto provoca limitazioni e ritardi sulla Linea 2: disagi per i pendolari

Un inconveniente tecnico in prossimità della stazione di Napoli Gianturco ha provocato da stamattina alle ore 8 rallentamenti sulla linea 2 della metropolitana che arriva fino a Villa Literno. In particolare si tratta di un circuito di binario spento, una anormalità che influisce sui segnali disponendoli a via impedita. Per questo motivo nella mattinata si sono registrati fino a venti minuti di ritardi per 12 treni regionali, mentre, 2 sono stati cancellati e altri 20 sono stati limitati nel percorso. La Rete Ferroviaria Italiana ha fatto sapere che dopo l'intervento dei tecnici che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea il traffico ferroviario è in graduale ripresa.

