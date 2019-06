Sabato 29 Giugno 2019, 20:06 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corse ancora limitate a Dante per ben 7 ore per la linea 1 della metropolitana. Lo stop è iniziato alle 13.40 per il guasto, quasi contemporaneo di ben quattro treni su nove. E così si è deciso di fornire ugualmente il servizio limitando di gran lunga il percorso. Rabbia dei turisti giunti a Garibaldi ma anche degli utenti abituali che oggi hanno anche dovuto fare i conti con il traffico infernale legato al piano viabilità legato alle Universiadi e che non erano a conoscenza dei disagi dal momento che il servizio automatico di messaggistica fornito dall'Anm durante i prefestivi e i festivi non funziona. La situazione è tornata alla normalisà soltanto dopo le 20.30.