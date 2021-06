Napoli, treni della Metro riparati dopo 10 ore: riaprono nel pomeriggio le stazioni chiuse alle 8

E' ripresa sull'intera tratta della Linea 1 della Metro la circolazione dei treni a Napoli. Da questa mattina alle 8 e fino alle 17.20 le corse sono state limitate da Piscinola a Dante. Quattro le stazioni chiuse: Toledo, Municipio, Università e Garibaldi. A determinare lo stop il guasto di tre treni: uno già era in manutenzione da un giorno, gli altri due si sono dovuti fermare questa mattina in un orario di punta.

I treni sono pochi e vecchi, la manuntezione notturna è terreno di scontro tra azienda e sindacati e non viene effettuata. I nuovi treni, già a Napoli, tardano ad essere messi in esercizio malgrado siano stati effettuati tutti i giri necessari. Domani sarà un'altra giornata nera sul fronte del trasporto locale per uno sciopero nazionale relativo al rinnovo del contratto di lavoro.