Metro, a Napoli è sprint dopo il rogo per i nuovi treni spagnoli: ripartono i test sui binari

I nuovi treni della metropolitana hanno ricominciato a macinare chilometri lungo le rotaie di Napoli. La prima uscita ufficiale, dopo l’incidente della scorsa estate, c’è stata ieri notte.

Le corse della Linea 1 sono state sospese in anticipo per consentire alle locomotive e ai fiammanti vagoni prodotti in Spagna dalla Caf, di ricominciare a prendere confidenza con la strada ferrata ipogea napoletana.

L’evento può sembrare minuscolo, una...

