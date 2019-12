Metrò Napoli linea 1, dal Cipe 40 milioni di euro per la tratta Centro direzionale-Capodichino

Il Cipe ha reso noto di aver assegnato Metropolitana di Napoli, tratta Centro Direzionale-Capodichino della linea 1, per il pagamento di parte dell'Iva a carico delle disponibilità residue di circa 40 milioni di euro.

Approvata anche la modifica del perimetro della tratta T3 della linea C della metropolitana di Roma al fine di portare le gallerie di linea della tratta a ridosso del corpo della futura stazione Venezia e la modifica della delibera Cipe n. 155 del 2000, per la parte relativa al «Progetto Agromed» nell'ambito delle iniziative per l'area di Taranto.

