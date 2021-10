Metropolitana di Napoli, circolazione sospesa su tutta la tratta: tre treni guasti su sei

Per un «guasto tecnico, circolazione sospesa su intera tratta. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio. Ci scusiamo per l'attesa». Questo il messaggio che l’Anm, azienda napoletana mobilità, ha lanciato sui social, dopo la chiusura della metropolitana linea 1 su intera tratta. Lo stop è dovuto al guasto di tre treni sui sei in circolazione questa mattina, un numero già esiguo di per sé, considerando le attese di 14 minuti. L'orario attuale è quello di solito in vigore solo ad agosto, ma che non è stato modificato vista la mancanza di treni.

Caos e disagi per gli utenti. Molti studenti e moltissimi lavoratori sono rimasti a piedi, impossibilitati a raggiungere il proprio luogo di lavoro. Non è la prima volta che accade che la metro si fermi improvvisamente, o che limiti la tratta a Dante. Oramai prendere la metropolitana a Napoli è diventata una roulette russa.