Metropolitana di Napoli, terrore sul nuovo treno: un incendio scioglie il tetto del vagone

Il treno della Metropolitana, nuovo di zecca, percorre i binari nella notte: sono le ultime prove generali, quelle che preludono all'avvio in servizio. A bordo il macchinista e i tecnici inviati dal ministero che dovranno dare il nulla osta definitivo per far salire i passeggeri. All'ingresso della stazione Università sul tetto di uno dei vagoni si sprigionano fiamme. Entrano in funzione le bocche antincendio della galleria, vengono allertati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati