Metropolitana di Napoli, Clemente a piazza della Repubblica: «I lavori sono al 90%»

«Siamo al 90% della realizzazione della stazione metro di piazza della Repubblica. Una dimostrazione di un Sud che lavora. Questo ci avvicina alla nostra visione di Napoli per il futuro, una città in cui in 15 minuti si possano raggiungere i punti più importanti della città», così Alessandra Clemente, assessore ai lavori pubblici durante a una visita alla stazione della linea 6 di piazza della Repubblica.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Circumvesuviana, bloccati 40 treni in attesa di un ricorso: i tempi... I TRASPORTI Napoli: principio di incendio per un neon guasto, chiusa per 4 ore la...

Con lei era presente anche l'assessore alla viabilità Marco Gaudini: «A Napoli, è vero, ci sono molti lavori in corso che incidono anche sulla viabilità, però questi importanti interventi cambieranno il volto della città. Ma per questi disagi ci saranno grandi soddisfazioni. Un po' di sacrificio per avere una Napoli funzionante, sperando anche nella fine della pandemia per l'estate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA