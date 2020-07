Metropolitana di Napoli, ​nuove passerelle pedonali per l’attraversamento dei binari a Piazza Cavour e Montesanto

Piazza Cavour e Montesanto avranno nuove passerelle pedonali per l’attraversamento dei binari.



Per consentire a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di realizzare gli interventi di rinnovo, come quelli eseguiti a Piazza Amedeo, da sabato 1 a martedì 11 agosto sarà sospesa la circolazione fra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra, sulla Linea 2 metropolitana. Inoltre, la fermata Montesanto resterà chiusa anche dal 12 al 16 agosto.



A lavori ultimati, programmati nel periodo estivo durante il quale è minore la presenza di passeggeri, i viaggiatori avranno a disposizione sovrappassi più moderni e funzionali per raggiungere le banchine dei treni o l’uscita.



Nella prima quindicina di agosto, quindi, i collegamenti con Salerno, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata Centrale avranno come capolinea la stazione di San Giovanni Barra, dove sarà attivo anche un servizio di bus navetta da e per Napoli Centrale con partenze ogni 30 minuti.



La stazione di Campi Flegrei sarà capolinea per i collegamenti con Pozzuoli, mentre alcuni treni da e per Caserta avranno origine o fine corsa a Napoli Centrale.



Informazioni dettagliate sono disponibili nelle stazioni, sui canali informativi on line del Gruppo Fs Italiane e sui sistemi di vendita telematici Trenitalia, aggiornati con le variazioni all’offerta commerciale.



