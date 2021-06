Metrò Napoli, ancora fermi i nuovi treni: incompatibili con potenza della rete e c'è un difetto nell'apertura porte

È saltata anche la data di giugno per la messa in servizio dei nuovi treni del Metrò linea 1 di Napoli. Problemi tecnici e forse burocratici continuano a tenere fermi in deposito i nuovi convogli - cinque quelli consegnati finora ad Anm dalla impresa Caf di Bilbao - mentre i treni in servizio, realizzati negli anni Novanta, sono ormai ai limiti della resistenza. Il primo dei 20 nuovi treni commissionati in Spagna è stato consegnato all' Anm il 9 marzo 2020. Una serie di annunci di sindaco ed assessori ha spostato progressivamente in avanti la data dell' entrata in servizio.

APPROFONDIMENTI I DISAGI Napoli Metrò 1, stop ai treni per guasto: corse soppresse e... TRUFFATORI KO L'​Anm e gli incidenti fantasma: finte cadute su bus e... LA DECISIONE Trasporti, per le Regioni «bianche» la capienza sale...

«Per giugno potranno cominciare a funzionare» aveva annunciato il 21 aprile scorso l' ingegnere Serena Riccio, dirigente del servizio linea 1 della Metropolitana di Napoli. In precedenza, il vicesindaco Carmine Piscopo aveva indicato per aprile la data di avvio dei nuovi treni. Previsioni ed annunci sballati che inquietano i sindacati. «C' è un problema tecnico di tenuta della rete - dice il segretario della Faisa Cisal, Francesco Falco - rispetto all' assorbimento di energia dei nuovi treni, che è maggiore di quello che la rete riesce a reggere, e c'è un problema nell' apertura delle porte. Hanno fatto le prove ed hanno visto che il sistema non tiene, il pre-esercizio lo ha dimostrato». Se le cose stanno così, quando potrebbero cominciare a funzionare i nuovi treni ? «Non c'è una data, ci sono problemi da risolvere e l'Anm, che ha subito dal Comune un taglio di 10 milioni nel contratto di servizio, ha una gestione deficitaria. Il sindaco de Magistris aveva promesso che i trasporti di Napoli sarebbero diventati come quelli del Giappone, ma ha sbagliato Paese, forse voleva dire il Congo».

«I treni arrivati a Napoli - dice Fabio Cuomo, vicesegretario regionale di Orsa - devono essere modificati nel sistema di apertura delle porte, diversamente l' Ustif non rilascerà la certificazione di idoneità. Siamo fortemente preoccupati. Se l' azienda non riuscirà a mettere in funzione almeno due dei nuovi treni per settembre - cosa molto difficile - alla ripresa delle scuole per la Linea 1 sarà il collasso. Oggi si va avanti con 6 treni in funzione». Nuovo rinvio anche per l'apertura della Stazione Duomo, pure annunciata per giugno. I lavori della stazione, in Piazza Nicola Amore, sono cominciati nell' anno 2000. Per i sindacati, con le ferie del personale, un' apertura in piena estate è improbabile. Ma fonti interne di Anm parlano di una possibile apertura a luglio, tenendo conto anche della campagna elettorale per le comunali.