Metropolitana di Napoli, effetto stazioni: nei quartieri della linea 1 volano i prezzi delle case

La metropolitana è un elemento trainante per il mercato immobiliare, sia per quello ad uso residenziale che per quello ad uso lavorativo. I dati recenti confermano una tendenza consolidatasi nel corso del tempo e avviata con il boom del mattone che si verificò nelle zone coinvolte dall'ampliamento della Linea 1, nei primi anni del secolo. Il mercato immobiliare attuale fa registrare un significativo miglioramento nelle aree nelle quali sono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati