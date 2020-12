Metropolitana di Napoli, fermi i lavori al Centro Direzionale: gli operai senza stipendio incrociano le braccia

Spiegano di avere due mesi di stipendio arretrato e temono che anche a dicembre si verificherà la stessa situazione, sono tesi e disperati gli operai e gli impiegati che si occupano della costruzione della stazione Centro Direzionale della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Così ieri mattina, dopo aver avuto certezza delle difficoltà economiche, hanno fermato il lavoro e hanno protestato. Alcuni sono saliti in cima alla gru che troneggia al centro della stazione in costruzione chiedendo di ottenere ascolto da parte di Metropolitana di Napoli Spa, la società che si occupa della realizzazione delle infrastrutture.

Immediato l'intervento della polizia di Stato che ha avviato una mediazione. Gli operai sono scesi dalla gru in cambio della possibilità di avere un confronto con i vertici di Metropolitana Spa e sono stati accompagnati presso la sede di via Galileo Ferraris dove hanno potuto presentare le loro richieste di chiarimento.

Secondo la versione della società concedente il problema sarebbe tutto in capo all'impresa che sta materialmente realizzando quella stazione, la Igr, che dovrebbe occuparsi del pagamento delle spettanze agli operai e che, sempre secondo Metropolitana Spa, ha avuto tutti i versamenti che le spettavano. Da parte sua, la Igr, che ha assunto il personale per quella stazione, ha spiegato ai propri dipendenti di avere ancora situazioni in sospeso che avrebbero portato alle difficoltà economiche attuali.

Secondo voci non confermate, Metropolitana Spa starebbe cercando di arrivare alla sostituzione dell'impresa che sta realizzando la stazione del Centro Direzionale. Sostituzione che può essere effettuata tramite un accordo oppure per vie legali. Sembra che, allo stato attuale, la possibilità di un contenzioso sia quella più accreditata anche se le trattative sono ancora in corso e potrebbero giungere presto a una svolta.

Nel frattempo, però, gli operai non percepiscono gli stipendi e restano sul piede di guerra. Dopo la sospensione del lavoro di ieri mattina, sfociata nella plateale protesta, attendono per questa mattina risposte ufficiali da Metropolitana Spa prima di stabilire un percorso di definitiva protesta che potrebbe sfociare (come viene ampiamente annunciato) nella totale sospensione del lavoro in quel cantiere.

Proprio alla stazione del Centro Direzionale nel mese di marzo ci fu una situazione analoga: gli addetti furono costretti a manifestare per vedersi riconosciuti gli stipendi arretrati. In quel caso le colpe dei ritardi vennero attribuite per intero al Comune che non avrebbe versato il dovuto.

La protesta degli operai è giunta nel giorno in cui il nostro giornale ha dato spazio alla notizia delle modifiche imposte dal Comune alla parte artistica della stazione. Sulla gigantesca copertura di quella struttura, secondo il progetto iniziale dell'archistar Benedetta Miralles Tagliabue, doveva essere incisa una raffigurazione del mago Virgilio. La costante mancanza di fondi ha imposto, però, a Palazzo San Giacomo di chiedere una profonda modifica al progetto: niente opera d'arte e copertura rifinita con una mano di vernice celeste.

La modifica dovrà, però, essere approvata dall'architetto che ha disegnato la stazione e potrebbe, anche in questo caso, aprirsi un contenzioso.

