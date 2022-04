La linea della Metropolitana di Napoli anticiperà le ultime corse passeggeri da domani a venerdi 22 aprile per le verifiche in linea previste per l'immissione dei nuovi treni.

Lo rende noto l'Anm. Ecco gli orari del 20 e 21 Aprile • da Piscinola ore 20.28; • da Garibaldi ore 21.54. 22 Aprile • da Piscinola ore 21.38; • da Garibaldi ore 22.04.