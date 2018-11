Metropolitana di Napoli, tornelli chiusi per evitare la ressa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 9 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non v'aspettate un racconto di grandi disagi che mettono in ginocchio una città, questo sarà un racconto di piccoli disagi che, però, mettono in ginocchio la vita delle persone: il ritardo per una coda alla Metro che ti fa prendere un rimbrotto al lavoro, la chiusura di un funicolare che ti costringe a prendere il taxi per non mancare a un appuntamento importante, la rabbia per aver scelto di utilizzare il trasporto pubblico in una città che non riesce a garantire un servizio preciso. Qui a Napoli le cose funzionano un po' a caso, i bus passano a orari indefiniti, la Metropolitana arriva con ritardi variabili e imprecisati, le funicolari ti sbattono le porte in faccia all'improvviso.Ma se il problema del trasporto su gomma è atavico e sotto gli occhi di tutti (traffico, mezzi antiquati, lavori che bloccano le strade), quello che viaggia sulle rotaie non dovrebbe essere così inattendibile. E invece lo è.