Linea 1 Metronapoli, nuovi treni in costruzione ma saranno pronti solo tra 10 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 25 Maggio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nuovi treni della metrò della linea 1 sono in arrivo. Dieci mesi di attesa e poi sarà tutta un'altra musica con il wi-fi finalmente disponibile e un convoglio a «salone unico» tutto aperto dunque e attraversabile. Un passo in avanti, ma occorrerà attendere ad essere ottimisti fino a marzo del 2020. È questa la data fissata per la prima consegna. Dodici in tutto i treni che sono stati ordinati e finanziati ma entreranno a pieno regime sulla linea entro il 2021.