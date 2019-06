Metropolitana a singhiozzo, il manager di Anm Napoli finisce sotto accusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 20 Giugno 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Anm presenta le nuove app - 7 - per pagare il parcheggio sulle strisce blu e abolire i grattini. Orientarsi tra sette applicazioni non sarà semplicissimo tant'è, il tema stringente riguarda i trasporti, quelli su gomma e ferro. La settimana di passione della metro in particolare ha scatenato l'ira degli utenti. E anche quella del sindaco Luigi de Magistris. Ieri per motivi personali l'amministratore dell'azienda per la mobilità Nicola Pascale non ha potuto essere presente alla conferenza stampa di presentazione delle app, tuttavia nel mirino ci finisce anche lui e la gestione dell'azienda stessa.