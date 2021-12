Metropolitana e Vesuviana Napoli-Sorrento gratis il 18 dicembre per chi usa Mastercard

Il 18 dicembre usa la tua Mastercard contactless su tutta la rete Unico abilitata, a Napoli e in Campania, le corse sono in omaggio.

Grazie all'innovativo sistema di pagamento tap&go puoi viaggiare sui trasporti pubblici locali utilizzando la tua carta di pagamento contactless, senza più la necessità di avere con te il biglietto cartaceo.

APPROFONDIMENTI IL CASO Stazione Toledo di Napoli, pasticcio sulla segnaletica:... I TRASPORTI Metropolitana di Napoli, disagi sulla linea 1 : «Attese di 30... L'INIZIATIVA Napoli diventa città cardio-protetta: saranno installati...

E il 18 dicembre, grazie a Mastercard, su tutta la rete Unico abilitata, a Napoli e in Campania, le corse sono in omaggio per i possessori di carte MasterCard e Maestro.

Il biglietto sarà gratis per i passeggeri e rimborsato alle aziende di trasporto da Mastercard.

Tap&go è disponibile sulle linee metropolitane Eav nelle stazioni della linea Napoli -Sorrento ed Aversa - Piscinola e sulle linee Anm Metro Linea 1 e Funicolare Centrale e di Chiaia.

Il servizio sarà esteso, poi, anche a tutte le linee ferroviarie Eav e agli autobus delle aziende consorziate.