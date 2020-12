Capri, mezzanotte in Piazzetta senza il tradizionale veglione: il sindaco organizza una festa online

Mezzanotte in piazzetta a Capri senza il tradizionale veglione che trentasei anni fa aprì la strada al boom delle feste di piazza per la notte di San Silvestro che iniziò con un impianto stereo che in musica accompagnava al nuovo anno all’aperto. A mantenere la tradizione ci ha pensato però il sindaco del comune di Capri Marino Lembo che ha affidato alla “Capri Spettacoli” un particolare veglione on line che utilizzando le nuove tecnologie consentirà a tutti, ognuno nella propria casa, di partecipare al conto alla rovescia ed all’ingresso del 2021 in musica. Lo spettacolo inizierà alle 23 con il live musicale di Gigi Ceccacci, durante il quale verranno anche proiettati filmati storici dei Capodanno in piazzetta, la prima in Italia a inventarsi il veglione in piazza. La serata web proseguirà con il dj set di Marc’Antonio con i telespettatori che potranno intervenire in diretta video e interagire da casa. Ed anche il tradizionale spettacolo folkloristico del primo dell’anno avrà questa volta una sua versione on line. Lo storico gruppo folk “Scialapopolo”, infatti, ha deciso di autofinanziare un video “che possa augurare a tutta la comunità caprese ed a tutti coloro che amano quest’isola, gli auguri per un felice 2021”. Il video, che ha visto la partecipazione di tutti i componenti del gruppo folkloristico e la straordinaria ed amichevole partecipazione di Guido e Gianluigi Lembo, patron della taverna “Anema & Core” sarà condiviso sui canali social del gruppo Scialapopolo e in altre piattaforme il primo gennaio 2021. “Botti? No grazie” proteggiamo gli amici a quattro zampe. E’ questo il messaggio diffuso dalle amministrazioni comunali di Capri e di Anacapri per sensibilizzare la popolazione ad evitare fuochi artificiali dannosi per gli amici a quattro zampe”. “Anche per loro è Capodanno, rispettiamoli e proteggiamoli” questo l’appello rivolto alla cittadinanza isolana.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid Campania, addio agli show: ​Capodanno senza musica

© RIPRODUZIONE RISERVATA