Miglio di Posillipo, l'ultimo cimento del 2023

Un Miglio di Posillipo per grandi firme quello celebrato a Napoli tra palazzo donn'Anna ed il circolo rossoverde. È il cimento invernale che diventa gara e nuotata collettiva, la voglia dei master posillipini che mietono successi nelle vasche di mezzo fondo di celebrare il loro mare.

Sentinelle del capo Posillipo «perché la tradizione ci vede presenti e testimoni sulle condizioni del nostro mare di Posillipo. È un test con la nuotata collettiva nel porticciolo antistante il circolo rossoverde» nelle parole di Massimo Vallone, responsabile della sezione posillipina e molto di più: ispiratore, mentore ed attore protagonista del nuoto master napoletano.

Un appuntamento, quello alla vigilia di capodanno, che ha voluto celebrare anche il ricordo di Franco Garipoli e Maria Sofia Paparo master del Posillipo recentemente scomparsi in una cornice, a dir poco mozzafiato, 600 metri, in uno degli specchi marini più iconici della città. Condizioni del mare splendide, temperatura ottimale, ottima organizzazione e soprattutto una cornice che tutti i partecipanti hanno esaltato godendone appieno.

Tanti nomi, qualcuno su tutti. Come Luca Lepore (M30) che ha stabilito un tempo strepitoso ed è stato il vincitore assoluto della manifestazione con 25’17”40. E Daniela Calvino (M55), che ha chiuso in 27’24”00. Ottima la performance di Massimo Vallone (M65) in 32’22”41. E ancora le traversate amatoriali con Enrico Caruso (M75) su tutti.