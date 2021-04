Bagnoli, ministero e Regione frenano Floro Flores: «La colmata dev'essere rimossa»

Il blitz del commissario per le bonifiche di Bagnoli Francesco Floro Flores - «la colmata a mare non inquina perché toglierla ci costerebbe 141 milioni» - è destinato a rimanere una mera uscita fuori luogo e fuori tempo, ma soprattutto fuorilegge. Perché il piano di risanamento e di trasformazione urbana dell'area ex Italsider è una legge dello Stato già da un paio di anni e porta la firma dell'attuale inquilino del Quirinale Sergio...

