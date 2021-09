Il mistero della pista ciclabile chiusa nel tunnel Quattro Giornate

È chiusa da quasi due mesi ma nessuno sa perché. Il mistero della pista ciclabile che corre sotto il tunnel «Quattro Giornate» - che mette in collegamento Mergellina a Fuorigrotta - si infittisce. La denuncia arriva direttamente dal portavoce del gruppo “AA bici cerca pista ciclabile” Natale de Falco che, ancora incredulo, parla di situazione inaccettabile.

«La pista è ancora chiusa - afferma - e sembra un accanimento. Non ci sono lavori in corso, così come pericoli evidenti» ed infetti è vero. A quanto pare però la definitiva chiusura - con tanto di rete elettro saldata - risalirebbe a pochi giorni fa ed anche la X Municipalità non me saprebbe dire più.

Dal parlamentino infatti, si attenderebbero notizie da Palazzo San Giacomo che in questo momento, tra abbandoni e ridistribuzione di deleghe, non riesce a fornire le giuste spiegazioni. Quello ne è certo è che non molto tempo fa, dalle murature del tunnel furono osservate diverse infiltrazioni. Problematica mai del tutto risolta e che potrebbe aver contribuito a questa chiusura. Nel frattempo comunque tutto resta come prima e risposte certe sono ancora lontane dall’essere ricevute.