Consegna del nuovo Molo Beverello: entro la primavera sono previsti il collaudo dell'opera e l'ultimazione della gara per l'affidamento alla gestione. Un'apertura che decongestionerà piazza Municipio, centro nevralgico della Napoli turistica e lavorativa. È solo una delle tante novità sulla programmazione infrastrutturale finanziata dal Pnc (piano nazionale complementare) al Pnrr. Un elenco di opere e finanziamenti che arriva a margine della consegna del premio Smart Ports Award 2023 ad Andrea Annunziata, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale (Adsp) del Tirreno Centrale, avvenuta l'altro ieri a Ferrara nell'ambito del RemTech Expo per l'impegno nella transizione ecologica, energetica e digitale.

Importanti i passi avanti annunciati nella progettazione infrastrutturale dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, con l'imminente aggiudicazione delle gare finanziate dal Pnc. Le opere previste per i porti campani sfiorano, complessivamente, i 600 milioni di euro. «È un onore e un piacere ricevere un premio così prestigioso», commenta Annunziata. «È il riconoscimento - continua - di un'intensa attività di programmazione che si sta concretizzando sempre di più. Dragaggi, cold ironing, ferrovie, completamento della Darsena di Levante, nuova stazione marittima del Beverello, waterfront, energia rinnovabile dalle onde marine, un nuovo parcheggio sotterraneo e la rigenerazione immobili nell'area portuale. Sono solo alcune delle infrastrutturali che stiamo mandando avanti nei porti di Napoli e Salerno, forti di una leva economica che sfiora i 400 milioni di euro, grazie anche ai finanziamenti europei del Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutte queste opere, alcune già affidate in gara e altre in fase di affidamento, hanno in comune due fondamentali temi per la portualità: l'ambiente e la sicurezza sul lavoro. Castellammare, infine, sarà interessata da ulteriori finanziamenti anche in virtù del redigendo Piano Regolatore Portuale». Ma quali saranno, nel concreto, gli interventi in città? È in fase di completamento, in primis, la nuova stazione marittima al Beverello: entro fine 23 termineranno i lavori. Ma non solo.

È in atto la rigenerazione urbana di tutti i porti. In particolare, oltre alla sopracitata stazione marittima, sono avvenute le riqualificazioni del palazzo dell'Immacolatella Vecchia e di altri immobili nel porto di Napoli. Restyling e rigenerazione previsti anche per i Magazzini Generali del Canino. Se tutto andrà liscio, come previsto, il porto di Napoli cambierà volto. Il pacchetto di gare è già approvato dalla commissione aggiudicatrice Pnc e Pnrr filtra dalla Adsp e al momento è in corso una valutazione formale: nel capoluogo, parliamo 150 milioni destinati al prolungamento della diga foranea Duca D'Aosta, 20,1 milioni al restauro dei già nominati Magazzini Generali e 20 al completamento della Darsena di Levante. In generale, tra i porti di Napoli, Castellammare e Salerno sono annunciati 26 milioni per la riqualificazione e il potenziamento delle infrastrutture per passeggeri, 40 milioni per cold ironing (fornitura di elettricità da terra per le navi), 20 per i collegamenti ferroviari. Inoltre, 48 milioni per i dragaggi, 40 per il consolidamento di moli e banchine e 15 per il prolungamento del molo Manfredi (nel porto di Salerno).

Non è tutto: sempre al porto di Napoli, l'Adsp sta lavorando per avviare entro il 2025 un'attività di bettolinaggio di gas naturale liquefatto (Gnl) verso le navi (ship-to-shore) e verso i mezzi pesanti (ship-to-truck), un tipo di rifornimento innovativo. Lo sviluppo del sistema portuale campano spiega in conclusione l'Adsp riflette il rimbalzo economico degli ultimi anni dei mercati internazionali. Uno sviluppo costante che è stato comunicato con una buona azione di marketing. Il Documento di pianificazione strategica di sistema (Dpss) varato alla fine di ottobre 2021 e i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre ad altri finanziamenti nazionali ed europei e agli investimenti propri dell'Adsp, hanno determinato la fiducia dei mercati internazionali verso i porti della Campania.